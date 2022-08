Cittadella, Gorini: “Nostra identità chiara, vogliamo dare fastidio a tutti”

"Se negli ultimi 6 anni ti sei qualificato per i playoff cinque volte e alla sesta ci sei andato vicino, significa che il Citta ha un’identità abbastanza chiara. Il gruppo è rimasto per gran parte lo stesso, i nuovi hanno fatto in fretta ad inserirsi e questo spiega la vittoria di venerdì scorso. Sabato, però, prende il via un altro campionato, ben diverso. E se pensiamo che tutto sia facile, scontato, possiamo perdere con tutti. Il termometro della grande qualità della B è stata propria la Coppa: nove squadre cadette si sono qualificate, buttandone fuori cinque di A. Il segnale è significativo".