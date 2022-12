Cittadella, Gorini: “In questo momento siamo retrocessi, serve reazione”

Il Cittadella incassa la terza sconfitta di fila, cadendo al 'Tomobolato' contro il Sudtirol per 2-0, con gli altoatesini che tornano alla vittoria dopo quasi due mesi di digiuno. Un risultato analizzato dal tecnico della compagine veneta, Edoardo Gorini , intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.

"È il momento peggiore, arriviamo da tre sconfitte pesanti. Quella di oggi (ieri, ndr) è stata meritata, è un momento di difficoltà e bisogna affrontarlo. Non ci si deve nascondere. Devo essere più bravo a trasferire la squadra la capacità di reagire. In questo momento siamo retrocessi, dopo la vittoria di Genova non l’avrebbe detto nessuno. Sugli episodi siamo stati pessimi, dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte, cosa che in questo non stiamo riuscendo a fare. Dobbiamo reagire subito, a partire da martedì".