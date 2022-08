Cittadella, Gorini: “Abili a sfruttare assenze del Pisa, adesso testa al Cagliari”

"Fondamentale partire con il piede giusto. Sono molto contento per i tre punti e per avere recuperato la partita, dopo essere andati sotto. Sono felice per i gol degli attaccanti. I motivi oggi per tornare a casa con il sorriso sono tanti. I cali di tensione, che abbiamo visto già a Lecce, devono farci riflettere. Concedere due gol dopo il 90' a partita chiusa e finita non va bene. Per fortuna che il tempo è finito, altrimenti ci sarebbe stato da soffrire. Già con il Lecce era andata così, speravo oggi di patire meno. Sarà nel nostro DNA, ma ci teniamo stretto il risultato contro una squadra in costruzione, ma forte. Siamo stati abili a sfruttare le loro assenze e da martedì pensiamo al Cagliari [...]".