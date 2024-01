Cittadella, Gabrielli: “2023 da ricordare. L’obiettivo è continuare a fare punti”

"Sicuramente è stato un 2023 da ricordare, a partire dal girone di ritorno dello scorso campionato, che la squadra ha disputato in maniera egregia. Ci siamo salvati soltanto alla fine, ma è come se avessimo vinto il campionato".

Il numero uno del club si è poi espresso sul girone di andata: "La prima parte di questo campionato ci vede ancora una volta protagonisti. Abbiamo iniziato la stagione con tanti volti nuovi nella rosa e si sapeva che sarebbe stato necessario un periodo di rodaggio, e abbiamo mantenuto l’allenatore e lo staff, tutta gente esperta e preparata come pochi altri: puntando su queste figure siamo riusciti ad amalgamare al meglio il lavoro svolto dal direttore Marchetti durante il mercato e adesso ne stiamo godendo i frutti. - continua Gabrielli fissando l'obiettivo - Continuiamo a contare i punti per metterci al sicuro, è giusto che il Cittadella pensi così, ma è chiaro che una volta in alto si provi in ogni modo a mantenere le posizioni. Vuol dire concentrarsi e trarre il massimo da ogni singola partita, perché adesso ci attende un inizio di girone di ritorno estremamente impegnativo".