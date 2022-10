Cittadella, Embalo: “Periodo non facile. Infortunio? Bisogna essere cauti”

"Adesso va abbastanza bene, ma non è stato un periodo facile. Il mio dovrà essere un rientro graduale, senza essere precipitosi: sono partito giocando uno spicchio di gara e i minuti aumenteranno. Ora non sento dolore ma occorre essere cauti, perché già una volta mi sono rifatto male quando credevo che fosse finita".

Sul grave infortunio riportato da Baldini: "Lui deve sapere che gli siamo vicini: Enrico è un giocatore molto importante per il Cittadella e noi non vediamo l’ora di riaverlo con noi, gli infortuni d’altra parte fanno parte del mestiere e quando arrivano occorre solo pensare a curarsi e riprendersi. Già perdere una partita ti fa star male, figuratevi se sono due di fila. Però questo gruppo ha tutti i mezzi per uscirne, perché è composto da ragazzi intelligenti, e guardate che non è così dappertutto".