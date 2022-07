Cittadella, Embalo: “Mi è stato chiesto di attaccare la profondità. È il mio forte”

“Credo che potrò calarmi facilmente in questa realtà ed essere utile: d’altronde le mie caratteristiche sono quelle che servono all’attacco del Cittadella, come mi ha detto il direttore Marchetti. Mi ha spiegato che serviva qualcuno che fosse in grado di fiondarsi negli spazi e attaccasse la profondità. Questo rispecchia in tutto e per tutto quelle che sono le mie qualità. La società mi ha dato fiducia e l’ho sentito immediatamente: credo che sia una delle cose più importanti che devono esserci nel momento in cui scegli una nuova esperienza. Sono pronto per cominciare".