Cittadella, Donnarumma: “A Parma pagato errori. Viviamo un momento complicato”

"Non penso ci sia stato scollamento tra noi giocatori dopo il primo gol del Parma, sarebbe stato controproducente. Abbiamo avuto difficoltà, è vero, ma non ci siamo disuniti, infatti fino a fine primo tempo loro secondo me non hanno avuto chissà che occasioni, nonostante avessero sempre in mano il pallino del gioco. Nel secondo tempo abbiamo pagato altre disattenzioni sicuramente evitabili. Io penso che dal punto di vista caratteriale non siamo mai veramente mancati finora in questa stagione. A parte qualche brutta uscita, come quelle di Reggio e di Parma, abbiamo sempre dimostrato di aver voglia di vincere e di esprimerci bene anche calcisticamente per raggiungere i nostri obiettivi. Gli infortuni finora ci hanno condizionato tanto soprattutto perché sono arrivati in un momento che era già complicato di suo. Ma come abbiamo ripetuto tante volte da un certo punto di vista questa è stata anche un’occasione, per alcuni di noi, per mettersi più in gioco e dare il 200% per guadagnarsi il posto da titolare: il mister, infatti, di partita in partita, ha spesso avuto difficoltà (in senso positivo) nel decidere gli undici titolari".