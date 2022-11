Cittadella-Cosenza, Viali: “Vittoria col Palermo? Voglio che i miei siano affamati”

Dopo la vittoria contro il Palermo , riprende il cammino del Cosenza verso la salvezza in Serie B, con il prossimo ostacolo al "Tombolato" contro il Cittadella . Queste le dichiarazioni di William Viali , tecnico dei rossoblù:

“La squadra ha lavorato bene in questi 15 giorni. Il campo dirà quanto c’è servito e siamo migliorati. Dobbiamo migliorare la statistica dei gol presi e soprattutto abbiamo tantissimo da fare. Pretendo un atteggiamento ancora più affamato rispetto a quello col Palermo. Incontriamo una squadra che ha una mentalità ben definitiva. Una squadra molto aggressiva che gioca a memoria e cerca la profondità. Sarà una partita diversa rispetto a quella col Palermo sotto l’aspetto tattico. Dovremmo avere grande elasticità mentale per in ogni momento potrà succedere qualcosa che può cambiare l’andamento della gara.”