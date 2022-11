Cittadella-Cosenza, Gorini: “Loro pericolosi, vittoria importante contro il Palermo”

"Non abbiamo recuperato gli infortunati, purtroppo tornano solo i due squalificati. Avrei preferito giocare subito dopo Parma. Abbiamo cercato di lavorare un po’ sulla testa, che fa sempre la differenza. A Parma non so capire se c’è stato un calo di tensione o altro, fatto sta che abbiamo toppato la partita. Se fai 5 risultati di fila qualcosa di buono hai fatto. Si può anche perdere, ma non come abbiamo fatto noi. I problemi offensivi sono un dato oggettivo, ci manca anche qualche gol dei difensori. La preoccupazione non è nel fatto che non creiamo. O siamo troppo frenetici, oppure sbagliamo sotto porta. Non è solo un discorso di testa, ma è una questione di aggiustare la mira. Domenica i tre punti sono fondamentali, vorrei portare a casa punti. In casa non facciamo gol dalla partita col Frosinone, è grave. Il Cosenza arriva da una vittoria molto importante contro il Palermo. E’ una squadra molto tecnica, con giocatori di grande abilità e qualità. E’ una squadra pericolosa che ha appena cambiato allenatore e che ha due nostri ex giocatori come Camigliano e D’Urso. Brignoli, Calò, Merola sono giocatori di qualità, è una squadra non semplice da affrontare. Gli infortunati? Man mano che si aumentano i carichi bisognerà vedere le loro risposte. L’auspicio è quello di averli il prima possibile, da qui a Natale ci sarà un bel tour de force.”