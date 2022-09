Cittadella, Carriero: “Ternana? Avremo dente avvelenato, “Tombolato” sarà un fortino”

Archiviata la sosta per la Nations League, la Serie B si prepara a tornare in campo nel prossimo week-end. Tra i match in programma per la settima giornata del campionato cadetto, anche quello tra Cittadella e Ternana che andrà in scena sabato pomeriggio al "Tombolato". Intervenuto a pochi giorni dal fischio d'inizio, il centrocampista Giuseppe Carriero, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra sulle colonne de "Il Mattino di Padova".

"La sconfitta con la Reggina? È sempre meglio analizzare i passi falsi ad inizio stagione che più avanti, per fortuna la battuta d’arresto è arrivata prima della sosta. Con il mister siamo riusciti a capire cosa non ha funzionato e ci siamo ripromessi di non ripetere più simili prestazioni, perché, pur non avendo sofferto più di tanto, non abbiamo creato molto per poter vincere. La prossima sfida con la Ternana? Chiunque incontri ti darà del filo di torcere, la B è di un certo livello. Cercheremo di creare un fortino in casa nostra e di renderlo inespugnabile. Avremo il dente avvelenato, non sarà facile per noi, ma neppure per gli umbri".