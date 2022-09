Cittadella, Beretta: “Frosinone? Grande vittoria. Ci abbiamo creduto fino alla fine”

"È la settima rete segnata contro il Frosinone? Si vede che mi porta bene, anche se ricordo che qualche anno fa, quand’ero al Lecce, ci ho perso una finale playoff per salire in B. Diciamo che in questa partita ci è andata bene: ci abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi contro una bella squadra. Io sono contento per il gol e per i miei compagni, che se lo meritavano".