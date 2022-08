Cittadella, Baldini: “Colpito Pisa nel momento giusto. Asencio? Miglioreremo intesa”

"Quando ho sbagliato il primo rigore ho subito pensato alla posizione dei piedi del portiere perché se non ne mantiene almeno uno sulla linea va ribattuto. Poi fortunatamente è arrivato il secondo ed è andata bene. In campo ci siamo divertiti, il calcio è lo sport più bello del mondo e se ti viene data la possibilità di esprimerti bisogna far vedere quanta voglia si ha di giocare".

"I secondi 45 minuti sono sempre altre partite in Serie B. Col passare del tempo cala la condizione fisica, aumentano gli spazi e chi ha qualità emerge sicuramente. La prima parte è sempre più combattuta, l’importante è avere pazienza e aspettare il momento giusto per colpire. Asencio? Per noi era la prima partita assieme, la sensazione è che possa andare sempre meglio. Stiamo iniziando tutti a conoscerci, col passare delle settimane ti rendi conto come e dove poter servire chi ti gioca vicino. Lavoreremo per migliorare l’intesa". Così, dalle colonne de Il Mattino di Padova, Enrico Baldini, attaccante del Cittadella.