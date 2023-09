Catanzaro-Parma, probabili formazioni: Vivarini con Biasci, i dubbi di Pecchia

E' il match di cartello del weekend di Serie B. Alle ore 16:15, in un "Ceravolo" sold out, il Catanzaro ospiterà il Parma nella gara valevole per la quinta giornata del torneo cadetto. Uno scontro che vedrà la vera sorpresa di questo avvio di stagione sfidare una delle favorite per la promozione in Serie A. In palio la vetta della classifica, attualmente occupata dal Venezia a quota undici punti, seguito dal Palermo di Eugenio Corini a quota dieci, ma con una partita in meno. Gli stessi punti messi in cassaforte da entrambe le formazioni, frutto di tre vittorie a testa ed un pareggio.