Catanzaro-Lecco, le probabili formazioni: torna Iemmello, Novakovich dal 1′

La sfida che aprirà la ventesima giornata del campionato di Serie B è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Ceravolo".

Mediagol ⚽️

Archiviata la sosta invernale, riparte il campionato di Serie B. Alle ore 20:30, allo Stadio "Ceravolo", il Catanzaro ospiterà il Lecco in occasione del match valevole per la ventesima giornata del torneo cadetto, la prima del girone di ritorno. Se la squadra di Vincenzo Vivarini hanno perso le ultime tre sfide del 2023 contro Ascoli, Brescia e Reggiana, gli ospiti hanno invece superato 2-1 il Sudtirol. Una vittoria preceduta dal pareggio ottenuto sul campo del Venezia per 2-2.

Sono trenta i punti conquistati fin qui dai padroni di casa, che occupano attualmente il settimo posto in classifica. Uno score frutto di nove successi, tre pareggi e sette sconfitte, con ventotto gol all'attivo e ventiquattro reti subite. Al sedicesimo posto il Lecco a quota venti punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e nove ko; venti le reti siglate in diciannove partite, ventinove i gol incassati. Intanto, al cospetto della compagine calabrese, Emiliano Bonazzoli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, lo squalificato Degli Innocenti, oltre a Caporale e Tenkorang. Figurano nella lista dei convocati i nuovi acquisti Louakima, Salcedo e Salomaa. Mentre Vivarini dovrà fare a meno di Brignola, Miranda e Ghion. Tuttavia, il tecnico del Catanzaro recupera tre pedine come Veroli, Donnarumma e Iemmello.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-4-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Battistini, Celjak, Bianconi, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich, Buso. Allenatore: Bonazzoli.

DOVE VEDERE CATANZARO-LECCO IN TV — I tifosi potranno seguire la gara tra Catanzaro e Lecco su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2023/2024 sono affidati, infatti, a Dazn e Sky. Il match, dunque, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 251), con live streaming su SkyGo e NOW. Per vedere lo streaming di Dazn basterà accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. O in alternativa tramite l'app Dazn su tablet o cellulare/smartphone.