Catanzaro, Fulignati: “Sampdoria, ho visto poca fiducia. Ci ha reso le cose semplici”

"La parata più difficile? Sulla punizione di Esposito deviata dalla barriera nel primo tempo. Per l’importanza della partita e dell’avversario, per lo stadio e l’atmosfera da Serie A, per i nostri tifosi che hanno riempito il settore e sono sempre un orgoglio, è stato un successo più gustoso di altri, però pesa lo stesso 3 punti e non è nemmeno fra i più belli, visto che la Samp ora è in difficoltà e ha poca fiducia, questo rende le cose più semplici. Di sicuro dà un valore maggiore ai pareggi con Bari e Cittadella, in Serie B non è mai facile vincere, quindi più punti ottieni all’inizio meglio è, perché poi il campionato cambia e attraversa varie fasi".