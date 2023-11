Catanzaro-Cosenza, Tutino: “Nessuno vuole perdere un derby. Pensiamo alla Ternana”

Il Cosenza ha perso il derby in casa del Catanzaro al "Ceravolo", con i giallorossi di Vivarini trascinati da Iemmello e Biasci. Gennaro Tutino, attaccante rossoblù, non nasconde la propria amarezza a La Gazzetta del Sud:

"Siamo molto amareggiati perché era il derby e nessuno vuole perdere una gara come questa. Ci dispiace tanto ma adesso la migliore ricetta per reagire è vincere la prossima. I nostri sostenitori sono stati fantastici e ci spingeranno contro la Ternana. A nome della squadra, dico loro grazie per il supporto che ci hanno manifestato pure al termine. È stato un gesto molto apprezzato dallo spogliatoio. Abbiamo giocato una buona gara, ma non è bastato. Nel primo tempo dopo aver incassato la rete del Catanzaro siamo stati pericolosi, ma ancora una volta sono qui a recriminare per un palo colpito. Avrebbe potuto cambiare la storia dell'incontro".