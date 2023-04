Caso Reggina, arriva la conferma: la data d’udienza al TFN sarà il 17 aprile

Si terrà lunedì 17 aprile la prima udienza al Tribunale Federale Nazionale dopo il doppio deferimento per la Reggina, che non ha rispettato i termini per il pagamento di contributi e alcuni stipendi di novembre e dicembre. All'orizzonte, per il club calabrese, una possibile penalizzazione di quattro punti nell'attuale classifica. Il giorno per l’arringa delle parti era stato inizialmente stabilito per lunedì 17 aprile. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, anticipato in un secondo momento al 13 aprile.