Carrarese, Calabro: “Palermo squadra organizzata per i vertici del campionato”

L'allenatore ha parlato dei rosanero e di una curiosa statistica sui penalty: " Sabato affronteremo una squadra di livello, un club ben organizzato e strutturato per stazionare ai vertici di questo campionato ma abbiamo studiato i nostri prossimi avversari dal primo giorno utile dopo la trasferta di Salerno e credo che le idee siano chiare per adottare le varie e necessarie contromisure tattiche che, opportunamente, occorreranno contro una squadra del genere . Nonostante l’alto tasso tecnico del Palermo , è possibile sostenere che ogni sfida che affronteremo in questa stagione ci porrà di fronte insidie di diverso tipo, seppur con la costante di un coefficiente di difficoltà molto elevato, per questo motivo ritengo che, oltre al nostro impegno ed alla nostra impagabile l’attenzione e sacrificio nella preparazione del match, debba esserci anche - ha aggiunto - un po’ di sorte dalla nostra parte".

"In questo senso, mi viene alla mente una curiosità legata al prossimo match sotto l’aspetto statistico in tema di penalty riguarda i numeri sui penalty. Da parte nostra, risultiamo la squadra che ha subito il maggior numero di massime punizioni in area di rigore mentre il Palermo non ne ha ancora ricevuto nessun tipo di provvedimento del genere e la speranza, tra le altre che dovranno incastrarsi tra loro per raggiungere un risultato positivo , è che sabato possa essere la giornata giusta per interrompere questo score inviolato di rigori non fischiati contro. Ad ogni modo, credo che alla prossima gara ci si dovrà approcciare come fatto sino ad ora, portando in campo la nostra idea di calcio e la nostra mentalità, quella che ci porta a scendere sul rettangolo verde, ogni fine settimana, senza remore e con la voglia di portare sempre a casa punti a prescindere dal nome della squadra rivale", ha concluso l'ex Catanzaro.