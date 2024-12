Carrarese, Calabro: “L’andamento altalenante non deve essere motivo dei preoccupazione”

LA SCONFITTA CONTRO LA SALERNITANA

L'allenatore ha parlato della sconfitta contro la Salernitana: "La sconfitta di Salerno non deve inficiare la consapevolezza nelle nostre qualità e nei nostri mezzi, comunque abbiamo approcciato la gara con coraggio e con la mentalità giusta nonostante il risultato negativo. È da mettere in conto, infatti, che scendere in campo con un atteggiamento propositivo ha un rovescio della medaglia che può penalizzare negli esiti finali, soprattutto contro corazzate come la Salernitana. L’andamento altalenante delle ultime gare non dev’essere,però, motivo di preoccupazione. Sin dall’inizio della stagione,come noto, si era al corrente delle difficoltà che avremmo potuto incontrare sul nostro percorso, ma l’importante è maturare una crescita anche successivamente alle sconfitte e non cadere, inesorabilmente, negli stessi errori delle occasioni precedenti. Ad ogni modo, ritengo che nell’ultima uscita la squadra sia stata anche sfortunata negli episodi: in primis, dopo pochi minuti di gara sulla clamorosa occasione di Shpendi salvata sulla linea di porta, poi, nel corso della partita, mi hanno destato perplessità e dubbi alcune decisioni arbitrali, come il fallo su Zanon non sanzionato e un tocco di mano in area granata non segnalato né dall’arbitro né dal var", ha detto l'ex Catanzaro.