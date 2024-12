Palermo, Pastore: “Sto vedendo crescere un Palermo diverso. I vecchi compagni…”

L'argentino ha affrontato il tema del nuovo centro sportivo del Palermo: "Sono stato qui per l’inaugurazione, è stata una bellissima giornata. Sto vedendo crescere un Palermo diverso rispetto a quello che ho vissuto io . Oggi mi fa tanto piacere vedere un Palermo così con un centro sportivo dotato ad esempio di una sala da pranzo, una palestra ma anche di un posto come Torretta Café. Ricordo quando mi allenavo io a Boccadifalco - ha aggiunto - ed era una cosa completamente diversa".

IL SUO VECCHI COMPAGNI A PALERMO

L'ex numero 27 ha affrontato il tema del suo vecchio Palermo, tra cui tanti compagni rivisti grazie all'inaugurazione del Palermo CFA: "Ho rivisto vecchi compagni di squadra all’inaugurazione. È passato un po' di tempo, di alcuni non avevo notizie. Stare insieme e ricordare i momenti vissuti è stato bellissimo. Siamo stati insieme due giorni, gli altri hanno giocato anche a calcettoma io ancora non potevo perchémi ero appena operato all’anca. Momenti emozionanti e belli perché ho vissuto due anni bellissimi qui a Palermo. Ho costruito relazioni belle dentro e fuori dal campo, fa piacere aver visto molti di loro in un’altra epoca. Ormai sono sposato e sono padre, quando sono arrivato a Palermo ero un bambino. Diversi calciatori più grandi mi hanno insegnato tante cose e hanno contribuito alla mia crescita come uomo. Mi ha fatto piacere vedere Migliaccio, quando sono arrivato a Palermo mi ha aiutato tanto. Volendo o meno mi ha trasmesso tante cose. Sento Balzaretti, Migliaccio, Liverani. Con Miccoli ogni tanto - ha continuato - scambiamo messaggi. Anche Hernandez, Santi Garcia, Munoz, Bertolo e Cavani".