Calciomercato Serie B, Cittadella: è in arrivo l’ex Palermo Embalo da svincolato

Colpo in entrata in arrivo per il Cittadella, vicino all'acquisto a parametro zero dell'attaccante ex Palermo Carlos Embalo

Mediagol ⚽️

Carlos Embalo, ex esterno d'attacco del Palermo e del Cosenza tra le altre, è vicinissimo al ritorno in Italia dopo tre anni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il guineense è vicinissimo all'approdo al Cittadella, club che milita in Serie B.

Svincolatosi dal club belga KAS Eupen, Embalo è pronto ad accasarsi al Cittadella a parametro zero. La trattativa è in chiusura ed in pochi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità.

Embalo ha raccolto in totale trentadue presenze in maglia rosanero tra la Serie A e la Serie B, siglando solamente una rete contro il Carpi in gare ufficiali. I tifosi palermitani potrebbero ricordarlo anche per un gol contro il Marsiglia in un'amichevole al "Barbera".