Calciomercato Sassuolo, un ex Palermo nel mirino: idea Felici per l’attacco

Dopo la retrocessione arrivata al termine della stagione 2023/2024 di Serie A, il Sassuolo si prepara a ripartire dalla serie cadetta. Diversi già i nomi circolati in uscita e in entrata per allestire una squadra competitiva a disposizione di mister Grosso. Tra questi figura quello di Mattia Felici, che lo scorso gennaio ha concluso la sua parentesi alla Feralpisalò, firmando un contratto triennale che sembrava destinato a durare.