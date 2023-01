Calciomercato Pisa, nuovo assalto a Moreo: si valuta scambio con Sibilli

Il Pisa mette sul piatto Sibilli per provare ad assicurarsi Stefano Moreo

Ore calde in casa Pisa, con il club che continua a lavorare sul mercato per assicurarsi il suo obiettivo di mercato numero uno: l'attaccante Stefano Moreo, per il cui il Brescia avrebbe - fino ad ora - sempre alzato un muro.