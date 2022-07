Calciomercato Pisa, in chiusura l’operazione Lucca-Ajax: i dettagli

E' ormai vicina l'ufficialità dell'approdo di Lorenzo Lucca all'Ajax. Dopo avere incassato il sì del giocatore per il trasferimento in Olanda, sono in fase di definizioni le ultime formalità con il Pisa per chiudere l'operazione e programmare le visite mediche, prima della firma sul contratto che legherà l'ex Palermo ai "Lancieri". A riportare la notizia è "Gianlucadimarzio", secondo cui, l'attaccante potrebbe volare lunedì ad Amsterdam per iniziare l'iter che lo porterà ufficialmente ad essere un giocatore dell'Ajax.