Calciomercato Genoa, per l’attacco è vicino Coda del Lecce. Proposto un triennale

Una stagione calcistica da incorniciare per Massimo Coda . Il bomber del Lecce non solo ha ottenuto la promozione vincendo il campionato di Serie B con i salentini, ma è anche risultato primo nella classifica dei marcatori del torneo.

I liguri dovranno affrontare la forte concorrenza di Modena e Cagliari per accaparrarsi un bomber di alto livello per il campionato di Serie B. Il Lecce avrebbe chiesto almeno tre milioni di euro per Coda, cifra abbordabile per il "Grifone" che gli avrebbe già proposto un contratto triennale.