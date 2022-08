Calciomercato Genoa: è fatta per l’approdo di Calò al Cosenza

Non solo entrate in casa Genoa. Dopo avere ufficializzato Aramu, Strootman e Puscas, il club rossoblù si prepara a lavorare anche sulle cessioni. È il caso di Giacomo Calò, centrocampista 25enne appena tornato in Liguria dopo il prestito al Benevento. Secondo quanto riportato da "TifoCosenza.it", il Grifone avrebbe trovato l'accordo con il Cosenza per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. Restano da limare gli ultimi dettagli e in particolare il contratto del centrocampista, per cui si parte da un biennale con opzione. Parti vicine all'intesa, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.