Calciomercato Como, ufficiale Fabregas: presentazione all’Hotel Hilton

Cesc Fabregas è un nuovo calciatore del Como: l'attesa è finalmente finita. A darne l'annuncio è il sito ufficiale della Lega B, che comunica l’arrivo del centrocampista spagnolo, svincolato dall’ultima esperienza con il Monaco. Ora, l'ex campione del Mondo, ripartirà dalla Serie B con l'obiettivo di riportare in massima serie la compagine lombarda 19 anni dopo l'ultima volta. Il club lariano ha provveduto a depositare il contratto del centrocampista spagnolo classe '87, ex tra le altre di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Oggi, alle 15:00, il calciatore spagnolo sarà presentato in conferenza stampa all’hotel Hilton di Como.