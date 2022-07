Calciomercato Como, nuovo colpo in attacco: ufficiale Leonardo Mancuso

L'attaccante arriva in prestito dal Monza

Nuovo grande colpo sul mercato per il Como, che si assicura le prestazioni dell'attaccante Leonardo Mancuso. Il calciatore, con un passato tra le fila di Cittadella, Catanzaro, Pescara ed Empoli, arriva in Lombardia a titolo temporaneo dal Monza, neopromossa in Serie A.