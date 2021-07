Calciomercato, colpo a sorpresa per il Crotone: Bruno Alves ad un passo

Il difensore portoghese, dopo l'addio al Parma, si prepara ad approdare in Calabria

Nuova avventura per il difensore portoghese Bruno Alves. Dopo l'addio al Parma, secondo quanto riportato da SkySport, il calciatore sarebbe ad un passo dall'approdare in Calabria. L’accordo tra le parti, è stato raggiunto: manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Bruno Alves, dopo la brevissima parentesi in forza al Famalicao - durata appena tre settimane, si prepara dunque a ritornare in Italia per cominciare una nuova avventura in Serie B.