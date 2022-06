Calciomercato Cittadella, in arrivo Embalo: pronto un biennale per l’ex Palermo

L'ex Palermo è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie B

Terminata la stagione del calcio giocato, il Cittadella pensa al calciomercato. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com sarebbe in arrivo Carlos Embalo, ex esterno offensivo del Palermo, reduce dall'esperienza vissuta all’Eupen in Belgio, in cui ha disputato appena 7 partite segnando 1 solo gol. Per il calciatore sarebbe pronto un biennale. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.