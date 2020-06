Calciomercato Chievo, Semper acquistato a titolo definitivo: il comunicato

Il Chievo Verona piazza il primo rinforzo tra i pali.

Tramite una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, la società gialloblu ha comunicato il primo acquisto del suo calciomercato: si tratta di Adrian Semper, giovane portiere croato cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria e arrivato in Italia nel 2018. Dopo due anni di prestito conditi da 6 presenze in Serie A, disputate nel corso dell’ultimo finale di stagione, e ad altre 25 comprensive di 8 clean sheet in Serie B, il classe ’98 si è guadagnato l’acquisto a titolo definitivo da parte del club veneto, in attesa di capire insieme allo stesso cosa sia meglio per il suo futuro, certamente di prospettiva.

Di seguito, la nota ufficiale del Chievo Verona.

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver aver acquisito a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria le prestazioni sportive del portiere Adrian Semper, nato a Zagabria il 12/01/1998. Il nuovo contratto che legherà l’estremo difensore croato al ChievoVerona scadrà il 30/06/2024”, si legge.

