Calciomercato Cagliari, ufficiale: Di Pardo arriva in prestito dalla Juventus

Nuovo innesto per il Cagliari, che si assicura le prestazioni di Alessandro Di Pardo: il centrocampista arriva in Sardegna in prestito dalla Juventus. Ad annunciarlo è proprio la società bianconera attraverso i propri canali social. Il centrocampista classe 1999 aveva giocato in prestito al Vicenza nella prima parte della stagione appena conclusa e da gennaio a giugno al Cosenza.