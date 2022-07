Calciomercato Cagliari: tentativo per l’attaccante del Torino Zaza

Il Cagliari lavora sul mercato per assicurarsi un attaccante in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo "Tuttosport", nell'asse di mercato tra Cagliari e Torino, la società rossoblù ha fatto un tentativo per l'attaccante Simone Zaza. Come per Lapadula lo scoglio sa superare, anche per Zaza, resta l’ingaggio: il calciatore, infatti, attualmente percepisce una cifra che si aggira attorno a 1.5 milioni di euro.