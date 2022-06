Calciomercato Cagliari, per l’attacco spunta anche il nome di Aramu del Venezia

In Serie B, il Cagliari segue anche Aramu per rinforzare il proprio attacco

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Aramu comparirebbe nella lista dei desideri del nuovo tecnico dei rossoblù, Fabio Liverani, il quale vorrebbe affiancarlo in attacco insieme a Gianluca Lapadula, con la trattativa per l'ex Milan in dirittura d'arrivo.