Calciomercato Brescia, Cellino sicuro: “Moreo al Pisa? Non lo cedo ad un club di B”

Dopo settimane di rumors che vedevano Stefano Moreo possibile partente, dopo l'interessamento del Pisa che avrebbe messo sul piatto 3 milioni, ci pensa il presidente del Brescia Massimo Cellino a chiudere alla cessione del classe '93. Il numero uno delle "Rondinelle", durante un'intervista concessa a "Bresciaingol", ha chiarito di non essere intenzionato a privarsi del calciatore: ambitissimo tra i club di Serie B .

“Il nostro mercato per quanto mi riguarda è finito. C’è qualcuno che vorrebbe che cedessi Moreo e probabilmente mi verrà contestato il fatto che non abbia approfittato di questa eventualità. Se fosse stato un club di A lo avrei anche potuto fare… Ma proprio col Pisa che fa il nostro campionato non è il caso. Secondo voi potrei fare una cosa così?".