Calciomercato Bari, torna il centrocampista Mallamo in prestito dall’Atalanta

Tra i protagonisti della vittoria del girone C di Serie C, Alessandro Mallamo è stato uno dei perni del centrocampo del Bari guidato dal tecnico Michele Mignani. L'Atalanta, club che ne detiene il cartellino, ha prolungato di un ulteriore anno il prestito del calciatore al club biancorosso anche per la prossima Serie B. Questo il comunicato: