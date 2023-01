Calciomercato Bari, possibile scambio Galano-Benali con il Brescia: piace anche Akè

Galano potrebbe lasciare il suo club più rappresentativo. Un ex Palermo coinvolto

Il Bari risulta particolarmente attivo in questo rush finale del calciomercato invernale sia nelle entrate, sia nelle uscite. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, continuano i contatti del club biancorosso verso Marley Aké , laterale sinistro francese classe 2001 attualmente in forza alla Juventus .

Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, invece, si punterebbe ad accaparrarsi il cartellino di almeno uno tra Tommaso Milanese della Cremonese ed Ahmed Benali, ex Palermo in forza al Brescia. Proprio con le "rondinelle", si potrebbe profilare uno scambio tra il centrocampista libico e Cristian Galano, bandiera del Bari ma oggi ai margini del progetto di mister Michele Mignani e che, quasi all'età di trentadue anni, potrebbe decidere di proseguire la propria carriera altrove.