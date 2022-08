Calciomercato Bari, Gytkjaer si allontana: occhi su Scheidler e sfida al Pisa

Prosegue il lavoro del Bari per completare la propria rosa a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato. Con l'allontanamento sempre più concreto di Christian Gytkjaer, obiettivo numero uno del club biancorosso ma di cui il Monza è deciso a non privarsi, il ds Polito è un cerca di una valida alternativa per completare il proprio reparto avanzato.