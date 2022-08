Calciomercato Ascoli: ufficiale l’ex Palermo Gnahorè

Undicesimo colpo in entrata di questa sessione estiva di calciomercato per l' Ascoli . Il club bianconero, infatti, si è assicurato le prestazioni del centrocampista francese Eddy Gnahorè , svincolato dopo l'ultima esperienza in Ligue 2 con l'Amiens. L'ex Palermo si lega al club marchigiano con un contratto fino al 30 Giugno 2024. Lo fa sapere la società tramite una nota ufficiale.

In Italia ha vestito anche le casacche di Carrarese in Lega Pro a inizio carriera (46 presenze, 4 gol e 2 assist in una stagione e mezza), Carpi e Crotone, club quest’ultimo con cui ha esordito in Serie A il 14 gennaio 2017 in Crotone-Bologna.