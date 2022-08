Calciomercato Ascoli, ecco Gondo: ufficiale l’arrivo dell’attaccante. I dettagli

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla Cremonese a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Cedric Gondo. Nato a Divo, in Costa D’Avorio, il 25 novembre 1996, Gondo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Nella s.s. 2015/16 esordisce nei professionisti nelle file della Ternana in B e mette a segno 2 gol e 1 assist nelle 25 presenze collezionate. Seguono le esperienze nell’Asteras Tripolis, nella massima serie greca, nel Teramo e nel Rieti in C e nella Salernitana. Coi campani fra Campionato e Coppa scende in campo 69 volte, 53 in B (11 gol e 9 assist) e 14 in Serie A (1 gol e 1 assist). E’ reduce dall’esperienza nelle file della Cremonese, con cui ha disputato la seconda parte del campionato scorso, realizzando 1 gol e 2 assist e ottenendo la promozione in massima serie".