Calcio italiano, si va verso la rivoluzione? Idea B a 40 squadre e terza serie non professionistica

Serie B e Serie C, si va verso la rivoluzione?

Secondo quanto riportato da Sportitalia, alla luce della crisi economica che ha colpito il mondo dello sport a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano starebbe lavorando ad una clamorosa ristrutturazione. Nel dettaglio, le formazioni professionistiche potrebbero passare dalle 100 attuali a 60, con la sola Serie A che rimarrà invariata a 20 squadre.

La Serie B, invece, potrebbe passare ad un torneo con due gironi da 20 squadre nei quali militeranno le società dell’attuale Serie B e 20 della Serie C (Monza, Reggina, Vicenza e altre i cui criteri di selezione sono ancora da capire). La terza serie, infine, non professionistica, sarebbe composta dalle restanti 40 società dell’attuale Serie C più 20 società di Serie D fra le quali le vincitrici dei vari gironi della stagione 2019/2020 più altre ancora da selezionare secondo modalità precise.

Per quanto riguarda le promozioni e le retrocessioni, come informa ‘TuttoMercatoWeb’, per la Serie A non vi saranno stravolgimenti. Saranno confermate, infatti, le tre retrocessioni in Serie B dalla quale salirebbero altrettante squadre. Le vincitrici dei due gironi più la terza che vincerà i playoff. Per quanto concerne il passaggio dalla B alla nuova terza serie le retrocessioni saranno sei, tre per girone, con lo stesso numero di promozioni che riguarderanno le vincenti dei tre gironi, più le vincenti dei playoff di ogni singolo girone.