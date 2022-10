Cagliari, stop ad Ascoli e Liverani torna in bilico: decisiva sfida vs la Reggina

Momento non semplice per il Cagliari, reduce da un avvio di stagione in salita ed attualmente a quota 14 punti in classifica dopo 10 giornate di campionato. Un bottino fin troppo magro per una squadra che non ha mai nascosto le sue ambizioni di vertice. Proprio per questo, a margine dell'ultimo ko maturato contro l'Ascoli, la panchina di Fabio Liverani è tornata a traballare. In tal senso sarà decisivo per il futuro dell'allenatore il match contro la Reggina, in programma sabato prossimo alle 14:00.