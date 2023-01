Cagliari-Spal, Ranieri: “De Rossi importante alla Roma, diventerà un gran allenatore”

"Conta sempre solo vincere, perché quando poi si vince si inizia a giocare anche bene. Io qui ho bisogno di tutti i giocatori. Mancuso è stato fuori per parecchio tempo, ma sta riprendendo confidenza con il calcio giocato: quando sarà in forma lo spazio riuscirò a trovarglielo. Però preferisco avere tanti giocatori bravi a disposizione, perché avere più soluzioni è meglio che non averne. Il mercato di gennaio è sempre un terno al lotto, è difficoltoso, non sempre si può fare quello che si vuole. E il discorso è generico, non vale solo per il Cagliari. Come modulo possiamo variare, quel che mi interessa è vedere il senso di appartenenza alla maglia. Quello che chiedo che quest'anno al pubblico, è di aiutare soprattutto chi magari ha più difficoltà, perché non è facile andare su, ma se tutte le componenti spingono dalla stessa parte diventa tutto possibile".