Cagliari-Spal, probabili formazioni: Ranieri sfida De Rossi nell’anticipo di Serie B

La preview del match valido per la ventiduesima giornata di Serie B

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Cagliari-Spal. Il match - valido per l'anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.30 all'Unipol Domus.

Da quando Claudio Ranieri è subentrato a Fabio Liverani, la squadra rossoblu ha ingranato centrando tre risultati utili consecutivi che hanno permesso a Pavoletti e compagni di agguantare l'ottavo posto in classifica (ultimo slot valido per accedere ai playoff). Nell'ultimo turno di B, il Cagliari ha pareggiato zero a zero in trasferta sul campo del Cittadella. Ranieri ha così presentato l'ostico match odierno: "Quello che chiedo che quest'anno al pubblico, è di aiutare soprattutto chi magari ha più difficoltà, perché non è facile andare su, ma se tutte le componenti spingono dalla stessa parte diventa tutto possibile".

Di fronte a Ranieri ci sarà la Spal dell'amico Daniele De Rossi che ha ottenuto un pareggio contro l'Ascoli in occasione della scorsa giornata di campionato. Alla vigilia del match, proprio De Rossi si è così espresso in conferenza stampa: "Andremo ad affrontare una squadra forte, costruita per vincere il campionato, con alle spalle una piazza importante e un allenatore immenso. Sarà una sfida importante, elettrizzante come lo erano le due citate prima e come lo sono un po' tutte per via della nostra classifica".

PROBABILI FORMAZIONI — CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Paulo Azzi; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Zanellato, Prati, Celia; Valzania, Maistro; Moncini. All. De Rossi