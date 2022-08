Cagliari, Rog: “Concorrenza stimolante. Serie A? Riporteremo questo club dove merita”

Fresco di rinnovo e con ambizione rinnovata, Marko Rog scalda i motori in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B . Intervenuto dalla sala stampa dell’Unipol Domus, il croato ha parlato tra obiettivi e progetti per la prossima stagione.

“Serie A? Noi vogliamo riportare il Cagliari dove merita, sarà complicato ma ci proveremo. Sono a disposizione per dare il mio contributo, sarà il mister a valutare come impiegarmi. Ho sofferto tanto nel non poter aiutare la squadra quando c’era bisogno. Stare lontano è difficile, il secondo infortunio mi ha fatto ancora più male, dopo aver lavorato tanto per tornare. Ho scelto di restare perché mi sentivo in debito verso il Club e i tifosi che mi hanno fatto sentire sempre il loro affetto. Poi mister Liverani mi ha fatto capire che per lui ero importante. Ora possiamo toglierci delle soddisfazioni. Fa piacere essere tanti a centrocampo, il campionato sarà lungo ed è necessario farsi trovare tutti pronti. La rosa ha qualità, i nuovi arrivati stimolano una sana concorrenza. L’obiettivo di tutti è riportare il Cagliari dove merita”.