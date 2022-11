Cagliari, Riva: “Manca l’entusiasmo. C’è tempo per risalire, la Serie B è lunga”

Gigi Riva , storico ex attaccante del Cagliari e della nazionale italiana, ha commentato alle colonne de La Gazzetta dello Sport il momento complicato che sta attraversando il club rossoblù in Serie B:

"Mi spiace molto, perché soffre la squadra e noi tifosi. Credo che manchi un po’ di entusiasmo, ma c’è tempo per risalire perché il campionato di B è lunghissimo e non si fermerà nemmeno durante questo strano Mondiale. Anche se la cosa più strana è l’assenza dell’Italia. Perdere è brutto, ma non partecipare è peggio".