Cagliari, Ranieri: “Vengo con amore e passione ma io da solo non basto, servirà…”

Claudio Ranieri è diventato il nuovo allenatore del Cagliari , l'ex Roma e Sampdoria ha sostituito Fabio Liverani dopo la decisiva sconfitta contro il Palermo allo stadio "Renzo Barbera". Si tratta della seconda esperienza di Ranieri sulla panchina rossoblù, ricordando la gestione del 1988 che risale ad oltre trent'anni fa. Non inizierà già dalla gara contro il Cosenza del 26 dicembre l'avventura cagliaritana di Sir Claudio, come è stato ribattezzato a Leicester , bensì a gennaio dopo la sosta del campionato di Serie B. Sono arrivate le prime dichiarazioni da allenatore dei sardi per Ranieri, riportate dal sito ufficiale della compagine rossoblù:

In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi. Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per questo vengo con immutato entusiasmo, amore e passione, ma io da solo non basto, sarà necessario l’aiuto della Società che mi ha voluto fortemente, sarà necessario il lavoro che chiederò ai miei nuovi ragazzi, saranno necessari i nostri tifosi, soprattutto loro, per spingere il nostro Cagliari ai risultati che tutti noi speriamo fortemente.