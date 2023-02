Cagliari, Ranieri: “Benevento squadra ostica, chiedo ai tifosi di starci vicino”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cagliari-Benevento , sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie B , in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus. Nell'antivigilia della gara contro le Streghe il tecnico Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa, proiettandosi al prossimo impegno che attenderà i suoi.

"Credo che già abbia parlato il direttore ieri. Zappa non rischia nulla, perché è stato solo ammonito. Obiettivo play-off? Sicuramente, poi io punto sempre in alto. Se punto in alto e non ci riesco entro nei playoff. Questo non vuol dire che la squadra non sia ambiziosa, lo siamo e rispettando tutte le altre squadre noi ci proveremo. Ci sono tanti giocatori che non ho a disposizione e mi auguro a breve di poter contare su più giocatori. La squadra fisicamente stava bene, naturalmente emotivamente era giù e ho cercato di riportarla a sentirsi forte con l'aiuto del pubblico e piano piano questo processo si sta vedendo. Sabato sarà una partita molto difficile e chiedo al pubblico di starci vicino".