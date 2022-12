Cagliari-Perugia, Lapadula: “Vittoria sofferta, ora serve continuità”

Successo per tre reti a due del Cagliari sul Perugia, con i sardi che tornano alla vittoria dopo due mesi. A decidere la gara, le reti di Pavoletti e Lapadula . Un risultato analizzato proprio il numero 9 rossoblù, al termine della gara.

“ È stata una vittoria sofferta e quando si vince così la gioia è doppia. Oggi sono felice per i tre punti, ma dobbiamo continuare a lavorare per toglierci da questa situazione. Ho visto una grande dedizione, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che anche al loro pareggio ha saputo reagire. Ora però dobbiamo dare continuità a tutto questo”.

Sull'intesa con Pavoletti: “Al gol sono andato ad abbracciare Viola perché da anni abbiamo un grande rapporto, gli voglio bene come un fratello. Sono un attaccante che si è sempre adattato a giocare sia come unica punta che a due, ma avere al fianco Pavoletti ti dà una grossa mano: è uno che non molla mai, su ogni palla che gli arriva ci credo. Insieme ci troviamo bene, anche oggi si è visto”.