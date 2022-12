Cagliari-Parma 1-1, Kamara illude i ducali. Pavoletti sfrutta l’errore di Chichizola

Big match andato in scena alla Domus Unipol Arena in questa quindicesima giornata di Serie B tra Cagliari e Parma.

Al 20' erano passati in vantaggio i crociati con Dennis Man ma la rete è stata annullata dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, dopo un controllo al monitor VAR, per un tocco col braccio dell'attaccante ospite poco prima del suo ingresso in area di rigore. Al tramonto del primo tempo, il Parma si è portato avanti grazie al colpo di testa indirizzato all'angolino basso di Kamara, sul suggerimento morbido e preciso da parte di Vazquez. Il Cagliari è rientrato in partita al 54' grazie ad un clamoroso errore del portiere Chichizola che è scivolato in fase di possesso nell'area piccola di fatto confezionando un gol facile al bomber Pavoletti.